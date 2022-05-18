Türkiye Gazetesi

Samsun İlkadım ilçesinde plakasız motosikletle gezen Y.C.D. (24) polis tarafından durduruldu. Şahsa ceza kesilip aracı çekiciye yüklendi. Y.C.D, eve gidip otomobilini aldı, bir süre sonra çekicinin önünü kesti. Ardından motosikletini alıp kaçtı. Motosikletini bir yere saklayan genç, daha sonra otomobilini bıraktığı yerde alıp evinin önüne park etti.

Bu olay sonrası polis zanlının peşine düştü. Ekiplerin kendisini aradığını öğrenen Y.C.D. polis merkezine giderek teslim oldu. "Açıktan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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