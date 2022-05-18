Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için günlerdir 'sarı kodla' kuvvetli yağış uyarısı yapıyordu. Beklenen yağış bugün öğlen saatleri itibariyle başladı. Aniden bastıran fırtına vatandaşları hazırlıksız yakaladı. AKOM da İstanbullular için ikazda bulundu. Yapılan açıklamada, megakentte rüzgarın 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.

"ANİDEN ŞİDDETLİ YAĞMUR BASTIRABİLİR"

Saat 12.00 sularında başlayan yağışın 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedebileceği aktarıldı. Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava sebebiyle, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği ifade edildi. Kısa süreli ve ani bastıran sağanağın, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.

"EKİPLER SAHADA"

AKOM, ayrıca şunları kaydetti: İBB, ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için ekiplerini sahada hazır tutuyor. Vatandaşların da ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor.

Meteoroloji saat ve gün verdi, İstanbul'u uyardı: Sıcaklıklar 7-9 derece düşecek Meteoroloji İstanbul için son dakika açıklaması yaptı, sarı kod ile uyardı. İstanbul dahil 11 ilde yarın kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 7-9 derece düşeceğini ve bu sistemin hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtti. Sıcaklıklar ise pazar günü mevsim normallerine dönecek.

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