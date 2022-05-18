Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Beylik düzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bulunan bir binanın 7 ve 8'inci katlarındaki balkonlarda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sırasında apartmanın çevresinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı engelledi. Bu arada, daha önce binanın hasarlı olduğu yönünde belediyeye ihbar yapıldığı aktarıldı. Hiçbir tedbir alınmayan apartmanda bugün yaşanılan fırtına ile birlikte çökmenin gerçekleştiği kaydedildi.

"HAVA SICAKKEN ÇOCUKLAR ORADA OYUN OYNUYORDU"

Site sakinlerinden Celal Sönmez “5-6 yıl önce o balkonun sıkıntılı olduğu belediyeye söylenmişti. Bugün fırtınaya dayanamadı ve ansızın yıkıldı. Çocuklar normalde o civarda oyun oynuyordu. Hava yağışlı diye kimse yoktu" dedi.

"RÜZGARDAN SALLANDIĞINI GÖRDÜM"

Mehtap Keleş de "Buranın bir önceki yöneticisiyim. Zaten iyi bir müteahhit ile anşabilsek kentsel dönüşme girecek. Bu balkon yaklaşık 15 senedir yıkık dökük. Bir önceki kiracı buraya mobilya da yığdı. Ağırlık oluştu. İhmalkarlık var. Yıkılmasını zaten hep bekliyorduk. Ben çamaşır topluyordum. Rüzgârdan balkonun sallandığını gördüm. Bir anda çöktü" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE DİLEKÇE VERDİM"

Evim sahibesi Hanım Yılmaz da "Olay anında dışarıdaydım. Daha önce bu balkonun onarılması için belediyeye dilekçe verdim. Bana ‘burası kentsel dönüşüm olacak, biz karışmıyoruz’ dediler. Burada birkaç kişinin daha balkonu böyle dayanıksız” şeklinde konuştu.

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