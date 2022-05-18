Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy'de 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi ile Mehpare Sokak kesişiminde bulunan ağaç, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesildi. Ağacın kesilmesine öfkelenen vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"AĞAÇ KURU OLDUĞU İÇİN KESİLDİ"

Ağacın kesilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine birçok kişi duruma tepki gösterdi. Söz konusu tepkilerin artması üzerine belediyeden duruma ilişkin açıklama geldi.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada ise belediye teknik personelince yapılan saha kontrollerinde ağacın kuru olduğunun tespit edildiği belirtilerek "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için ekiplerimizce kuru ağaç kaldırılmıştır. Kök sökme işleminin ardından kaldırılan ağacın yerine yeni ağaç dikimi 20 Mayıs Cuma günü yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Ağaç katliamı yapan CHP’li belediyeden pes dedirten cevap: Dekora uymuyor Çerkezköy ilçesinde refüjdeki 100’den fazla ağacın sökülmesiyle ilgili soru önergesine cevap veren CHP’li Büyükşehir Belediyesi, ağaçların dekora uymadığı için söküldüğünü söyleyerek, pes dedirtti.