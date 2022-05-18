Türkiye Gazetesi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 1800-2300 rakımları arasında yer alan Ayder Yaylası eşsiz doğasının yanı sıra balıyla da meşhur. Ayder balı, tescillenerek coğrafi işaret aldı.

"BAŞVURULARA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber "İlimiz coğrafi yapısı gereği birçok güzelliği içeresinde barındıran ülkemizin nadide şehirlerindendir. Bizler de var olan bu güzelliklerimizi ve ürünlerimizi, şehrimizin birer marka değeri yapmak için coğrafi işaret tescili alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Coğrafi işaret, illerin kendilerini yöresel anlamda tanıtmaları ve marka değer oluşturmaları anlamında çok önemli. Rize'mizin turizm alanında en önemli marka değeri olan Ayder balının da coğrafi işaret tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece ilimiz, coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 13’e çıkarmış olduk. Başvuruları devam eden ürünlerimiz de var. İnşallah onlarınca tescilini tamamlayarak bu sayıyı daha yukarılar taşıyacağız” dedi.

RİZE'NİN TESCİLLİ ÜRÜNLERİ

Rize'de coğrafi işaret alan diğer ürünler şöyle: Rize bezi, Çayeli kuru fasulye yemeği, Derepazarı pidesi, Rize simidi, Rize baston ekmek, Rize kavurması, Rize çayı, Rize muhlaması, Rize pepeçurası, Rize enişte lokumu, Hemşin çorabı.

BEŞ ÜRÜN ONAY BEKLİYOR

Coğrafi işaret tescili başvuru yapılmış olan ürünler de şunlar: Rize kokulu üzüm pekmezi, Fındıklı sepeti, İyidere pileki taşı, Hemşin karakovan balı ve Çayeli koloti peyniri.

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