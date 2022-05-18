Türkiye Gazetesi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, kestane üreticisini büyük kayba uğratan "katil" gal arılarına karşı bir proje başlattı. Bu kapsamda, geçen yıl mayıs ayında “terminatör” olarak adlandırılan böcekler (torymus sinensis) doğaya salındı. Büyük bir oranda fayda getiren bu böcekler, işleri tamamlanınca tekrar tabiattan toplandı ve üretme tesislerinde çoğaltıldı.

"LABORATUVARDA ÇOĞALTILIP YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDILAR"

Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarında üretilen bin 20 "torymus sinensis", yeniden Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyü ormanlarına bırakıldı. Kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böcekler, yine gal arısıyla mücadele ederek zararların önüne geçecek.

Gal arısı

"BU İŞİ SABIRLA ÇÖZECEĞİZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, geçen yıl salımı yapılan böceklerin bölgede tutunmuş olmasının bundan sonraki süreç için ümit verici olduğunu söyledi. Kestanenin başta Zonguldak olmak üzere çok yerde önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Tutulmaz "Biyolojik olması yönüyle doğal bir mücadele. Biraz zaman gerektiriyor, uzun vadede verimli bir sonuç çıkacak. Sabırla bu işi çözeceğiz" dedi.

Torymus sinensis

"KOLONİLER HALİNDE YAYILACAKLAR"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da dün 300, bugün de 720 böceği ormana saldıklarını aktarak "Üretimler devam ediyor. Geçen yıl yapılan salımların ardından böcekler bölgeye yerleşti. Artık bunların sayısı artarak koloniler halinde yayılacak. Bir şeyi tamamen yok etmek mümkün değil. O böceğin zarar eşiği var. Bu zarar eşiğini aşağı indirmek bütün amacımız. Biyolojik mücadele çalışmalarımız sürüyor. Büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"FARKLI TUZAKLAR DENİYORUZ"

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız ise şunları söyledi: Türkiye'de ve dünyada yapılan tek mücadele şekli bu. Farklı tuzaklar deniyoruz. Böceğimizin zararlıları kısa sürede yok etmesinin mümkün olmadığını bizler de biliyoruz. Böceğimizi bu alanlara yerleştirerek popülasyonu azaltmayı hedefliyoruz.

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