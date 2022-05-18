Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda, ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları görüşüldü.

YAŞ SINIR YÜKSELDİ

Yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle alınan kararla sarı taksilerde ilk alım araç yaşı 0-3, turkuaz ve siyah taksilerde ise 0-5 olarak revize edildi. Mevcut yaş sınırı 12 olan minibüslerin yaş sınırı 14'e, taksi dolmuşların 10'dan 12'ye, sarı taksilerin 6'dan 8'e, turkuaz ve siyah taksilerin 9'dan 11'e yükseltildi.

OKUL SERVİSLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yaş sınırı 12 olan okul servisi ve 19 olan personel servis araçlarında değişikliğe gidilmedi. Alınan kararlar 2023’ün sonuna kadar geçerli olacak.

TAŞITLARIN HİZMET KALİTESİNE YAKIN TAKİP

Yaş sınırı düzenlemesinin dışındaki araçlar için belirli bir yıldan sonra Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) getiriliyor. Buna göre TAHKUK, İBB veya İBB Meclisi tarafından belirlenecek iştirak personeli ile yapılacak, İstanbul sınırları içerisinde Anadolu ve Avrupa yakalarında belirlenecek kontrol noktalarında gerçekleştirilecek. Taşıt Hizmet Kalitesi uygun görülen araçlara Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü e-Tuhim üzerinden online ruhsat başvurusunda onay verilmiş olacak.

İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifine 14’üncü kez ret İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında 14’üncğ kez reddedildi.

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