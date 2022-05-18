Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en yaşlı kadınlarından biri olan Gümüşhaneli Güllü Doğan, bugün 111 yaşına bastı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Aile Haftası vesilesiyle Güllü Nine'yi ziyaret edip doğumgününü kutladı. Valiye, eşi Sibel Taşbilek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan da eşlik etti.

EN ANLAMLI PASTA

İnönü Mahallesi'ndeki aile binasında çocukları ve torunlarıyla yaşayan Güllü Doğan için "Rabbim başımızdan eksik etmesin" yazılı pasta kesildi. Güllü Nine sağlığının iyi olduğunu belirterek "Allah size uzun ömürler versin. Çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

KOCASININ İSTİKLAL MADALYASINI GÖĞSÜNDE TAŞIYOR

Vali Taşbilek, 16 yaşında giden cepheye giden ve Çanakkale Savaşı gazisi eşinin İstiklal Madalyasını göğsünde taşıyan yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Güllü Doğan'ın, Vali Taşbilek ile 2 yıl önce evinin önünde karşılaştıklarını ve ayaküstü sohbet ettiklerini hatırlaması herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bunu doğrulayan Kamuran Taşbilek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Kendisine hayırlı ve sağlıklı ömürler diledik. Duasını alıp çıktık. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

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