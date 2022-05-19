Türkiye Gazetesi

Rize'nin İkizdere ilçesinde taş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu su tankeriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan tanker de ocakta bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Feci kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kaza, İkizdere ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet M.'nin kullandığı taş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu Dursun Y. idaresindeki su tankerine çarptı. Dursun Y.'nin kullandığı su tankeri de güvenlik kulübesine çarptı. Meydana gelen feci kazada güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik görevlilerinden Enver Demirci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yunus A. ve Samet Ö. yaralandı. Kazada ağır yaralanan su tankerinin şoförü Dursun Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada yaralılar Rize’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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