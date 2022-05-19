Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibin ardından adresleri tespit edilen uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçildi. Sabah saatlerinde yola çıkan polis ekipleri Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinde 21 adrese baskın yaptı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyona ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu trafiğinde korkunç rakamlar: Haftada 6 bin gözaltı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede gelinen son durumu anlattı. Soylu, "Uyuşturucu kaynaklı ölümlerde 'metamfetamin' görülme oranı beş yılda yüzde 1,4’ten yüzde 35,6’ya çıktı. İran üzerinden gelen bu maddenin görülmediği il yok. Her hafta 6 bin kişi gözaltına alınıyor" dedi.