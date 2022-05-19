Türkiye Gazetesi

Tunceli merkez Alibaba Mahallesi’nde vatandaşlar, anneleri araç çarpması sonucu ölen 2 yavru sincabı yuvalarından alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince her gün düzenli olarak biberonla beslenen ve fındık verilen yavru sincapların erişkinliğe ulaşmalarının ardından yeniden doğal hayata salınacakları belirtildi.

Tunceli'de PKK'ya ait iki sığınak imha edildi Güvenlik güçleri, hainlere fırsat vermiyor. Yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Tunceli'de iki sığınak imha edildi. Bingöl'de de toprak altına gizlenen düdüklü tencerelerin içinden 80 kilogram patlayıcı patlayıcı çıktı.

