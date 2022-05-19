Türkiye Gazetesi

Bursa’da Mustafakemalpaşa ilçesinde evlerinin bahçesinde eğlenen 3 arkadaş, köpeklerine zorla alkol içirdi. Köpeğin ağzını elleriyle açana arkadaşlar sonra şişedeki alkolü ağzına döktü. Defalarca devam eden işkence anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

3 ARKADAŞ SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Kişiler ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi. 3 arkadaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

Kadir Gecesi’nde alkollü paylaşım yapan şüphelinin serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz Kadir Gecesi’nde sosyal medya hesabından yaptığı alkollü paylaşım nedeniyle gözaltına alınan havayolu çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.