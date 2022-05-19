Türkiye Gazetesi

Edirne'deki düğünde bahşiş isteme mevzusunda taşlar, bıçaklar ve silahlar konuştu ve çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Şaşkına çeviren olay Edirne'nin Medrese Ali Bey Mahallesi’nde gelin ve damat düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada çıktı.

Ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grup genç, düğün sahibinden ‘bahşiş’ istedi. Düğün sahibinin bahşiş vermemesi üzerine çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'SİLAHLAR VARDI, PARA İSTEDİLER'

Çıkan kavgada damadın ve gelinin babasının yaralandığını söyleyen mahalle sakinleri, korku dolu anları anlatırken, “Para istediler, her şey bir anda oldu. Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı” ifadelerini kullandı.

'ALKOL İSTEDİLER'

Olayda darp edilen düğün sahiplerinden biri de, “Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar. Ben de yaralandım” şeklinde konuştu.

Taleplere yetişemiyorlar: Edirne’de üretip dünyaya satıyorlar Edirne’de tıbbi sülük tesisinde üretilen 5 milyona yakın sülük Almanya, Güney Kore ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat ediliyor. Taleplere yetişemeyen firma siparişleri durdurdu.

Edirne'de 4 kişi evde katledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı Edirne'de kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni bilgiler ışığında soruşturma genişletilirken köylüler korkudan erkenden evlerine gittiklerini söyledi.

Edirne'de yakıt kazanı patladı: Tonlarca yakıt çevreye yayıldı Edirne merkeze bağlı Hasanağa Köyü yakınlarında ünlü bir asfalt firmasına ait şantiyede yüzlerce ton ham atığın bulunduğu kazan patladı ve tonlarca atık yakıt tarım arazisine döküldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulunarak atık akımının kontrol alındığını duyurdu.