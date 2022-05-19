Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde cezavinden çıkan babası tarafından piknik tüpüyle kafasına vurularak öldürülen 3 yaşındaki Kadir'le ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. 28 yaşındaki O.G, bir süre önce cezaevinden çıkmış ve eşiyle sorunlar yaşayınca eşi evi terketmişti. Küçük Kadir babasıyla yaşıyordu ancak sürekli şiddet gördüğü iddia ediliyordu. Baba O.G, fenalaşan 3 yaşındaki oğlunu balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

3 yaşındaki Kadir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumdan şüphelenen polis, olayı incelemeye aldı ve baba ve kardeşini gözaltına aldı. Baba O.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞ

Küçük çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside vücudunda darp ve cebir izleri olduğu tespit edilirken, kafa kırığından kaynaklanan beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi.

DAHA ÖNCE İŞKENCE ETMİŞ

Kadir G.'nin vücudunda eskiye dayalı darp ve cebir izlerinin de olduğu, babanın çocuğuna daha önce de işkence uyguladığı bildirildi. Onur G.'nin 8 ay önce cezaevinden çıktığı, eşinin ise 3 ay önce evi terk ettiği öğrenildi.

CİNSEL SALDIRI

3 yaşındaki Kadir G.'nin işkence bri yana cinsel saldırıya maruz kaldığı da ortaya çıktı.Baba O.G. ifadesinde darp uyguladığını kabul ettiği ancak cinsel saldırı iddialarını reddettiği kaydedildi. Mahalle sakinlerinin Onur G.'nin Kadir G.'yi darp ettiğini bildiklerini çocuğu babasından alarak bakmak için talepte bulundukları da öğrenildi.

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