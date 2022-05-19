Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler’de İSKİ’ye ait kanal temizleme kamyonun çarptığı genç kız, yol kenarına savrulurken kardeşi ise kamyonun altında kalarak yaralandı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ABLA YOL KENARINA SAVRULDU KARDEŞİ KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İSKİ’ye ait kanal temizleme kamyonu, caddenin karşısına geçmeye çalışan abla kardeşe çarptı. Kamyonun çarpmasıyla abla yol kenarına savrulurken, 12 yaşındaki kardeşi Çağlar D. kamyonun altında kalarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çocuk ve ablasına yardıma koştu. Vatandaşların çabası çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmaya yetmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Çağlar D.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Araç sürücü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“ARKA LASTİK ÇOCUĞUN BACAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Kazayı görenlerden Özay Akbay “Bir arkasında olan araç bendim. Yaya yoluna bir metre kala aldı altına çocuğu. Ben şoktayım şimdi kendimde değilim. Bir tanesinin üstünden geçtiğini gördüm. Bir tanesi düştü. Arka lastik bacaklarının üstünden geçti çocuğun. Arabamı sağa çektim kamyonun altına girdim çıkarmaya çalıştım çocuğu. Aynı emsal evladım var benim. Çocuğu öyle görünce çok etkilendim. Tek isteğim çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi almak. Oraya gidip çocuğa bakacağım” dedi.

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