Türkiye Gazetesi

İzmir'de bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak bıçaklandı. Ağrı yaralanan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay, saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde yaşandı. Nurel T. evinin yakınlarında yürüdüğü sırada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. (69) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü ve öfkeli eş yanındaki bıçakla karısını defalarca bıçakladı.

KADININ DURUMU AĞIR

Aldığı bıçak darbelerinden sonra talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ağır yaralandığı belirlenen kadın ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi ise devam ediyor.

KISKANDIĞI İÇİN YAPMIŞ

Karısını defalarca bıçaklayan şahıs ise, polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözlatına alınan Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü.

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