Türkiye Gazetesi

Gençlere olumsuz etkileri olup olmadığı sıkça tartışılan ve yapılan akımlarla ara ara gündeme gelip tepki toplayan Tiktok, bu kez ölüm getirdi. Şanlıurfa'da Tiktok videosu için sulama kanalına atlayan genç, boğularak hayatını kaybetti.

KANAL KAPAKLARINA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. İshak Aşkan (19) iddiaya göre, son günlerde Tiktok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi. Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu. Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son günlerde sosyal medyada Tiktok videosu çekmek için sulama kanalına atlayan kişi sayısının arttığını belirten Cihangir Yaşar, yetkilerin bu duruma el atması gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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