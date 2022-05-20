Türkiye Gazetesi

Tarım işçisi kadın ve 3 çocuğu kimliklerinin çıkarılması için yardım bekliyor. Şanlıurfa’da tarım işçisi olan Bozan Akşam (85), 65 sene önce kimliği olmayan Ayşe (80) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten 2’si erkek toplam 8 çocukları dünyaya geldi.

Ancak baba Bozan Akşam, iddiaya göre 2 erkek çocuğuna kimlik çıkarttı, kalan 6 kızına ise kimlik çıkartmadı. Baba Bozan Akşam ve eşi Ayşe ise 30 sene önce vefat etti. Kimliği olmayan kız kardeşlerden Sabiha (45), 20 sene önce Mehmet Ali Şahinoğlu (40) ile dini nikahla evlendi.

ÇOCUKLAR KİMLİKLERİ OLMADIĞI İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRENEMEDİ

Çiftin bu evlilikten Kenan (18), Sevda (16) ve Cengiz (12) isimli 3 çocuğu dünyaya geldi. Ancak baba Mehmet Ali Şahinoğlu ise eşi Sabiha’nın kimliği olmadığı için 3 çocuğuna da kimlik çıkartmadı. Bu nedenle çocuklar da okula gidemedi ve hiçbiri okuma yazma öğrenemedi.

KOCASI CEZAEVİNE GİRİNCE KİMLİK İÇİN KOLLARI SIVADI

Tarım işçisi aile, bir süre önce Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kuzupınarı Mahallesi’ne geldi. Burada Mehmet Ali Şahinoğlu bir suçtan dolayı cezaevine girdi ve 10 sene ceza aldı. Eşi Sabiha ise kendisi ve çocukları adına kimlik çıkartmak için başvuru yaptı.

Ancak başvuru yaptığı nüfus müdürlükleri prosedür gereği önce DNA testlerinin yapılması gerektiğini ardından kimliğin çıkartılabileceğini bildirdi. Anne ve babasının mezarının açılması için 2 yıldır beklediğini söyleyen Sabiha, yıllardır kendisi ve çocukları için hayalini kurduğu kimliklere kavuşmak için bekliyor.

KİMLİĞİ YOK DİYE TEDAVİ OLAMADIĞI İÇİN VEFAT ETTİ

4 sene önce fenalaşıp hastaneye kaldırılan anne Sabiha’ya kalp ve tansiyon hastalığı tanısı konuldu ancak kimliği olmadığı içinde tedavi edilemedi. Hastaneye de gidemeyen genç kadın, komşularının verdiği ilaçları kullanıyor. Anne Sabiha, tek isteğinin kimlik olduğunu söyleyerek, “Benim annem kütükte yok. O nedenle bize kimlik çıkmıyor. Ben 2 defa kan verdim. DNA testi için ölen annemin mezarının açılması gerektiğini söylediler.

'ŞEKER, TANSİYON HASTASIYIM'

Onun için de para verdim ama yıllar geçti yine de çıkmadı kimlik. Benim babam 2 erkek çocuğunun kimliğini çıkartmış biz 6 kız kardeşin kimliğini çıkartmamış. Benim kimliğim yok, çocuklarımın da kimliği yok. Eşim de onlara kimlik çıkartmadı. Şeker ve tansiyon hastasıyım ancak hastaneye gidemiyorum. Komşudan ilaç getiriyorum onu içiyorum. Biz kimlik istiyoruz” diye konuştu.

'YARDIM EDİN, HAYVANLARIN KİMLİĞİ VAR BİZİM YOK'

16 yaşındaki Sevda da yetkililere seslenerek kimlik istedi. Genç kız, hayvanların bile kimliğinin olduğunu söyleyerek, babasının kimliğini çıkartmadığını söyledi. Genç kız, “İneklerin, kedi ve köpeklerin bile kimliği var ama bizim kimliğimiz yok. Lütfen yardım edin ve kimliğimizi çıkartın. Okula ve hastaneye gidemiyorum. Okumak, öğretmen olmak istiyorum. Ben okumadım, çocuklar okusun” ifadelerini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu Cengiz ise kimliği olmadığı için okula gidemediğini ve okula gidip büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyledi.

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