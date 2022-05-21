Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Mevsim geçişlerinde şüphesiz en çok etkilenen noktaların başında tabii ki gardırobumuz geliyor! Mayıs ayının da sonlarına gelmemizle birlikte sıcak yaz günleri artık kendini iyice hissettirmeye başladı. Eğer tüm giysilerinizi bir arada tutabileceğiniz geniş bir dolaba sahip değilseniz, pencereden sızan yakıcı güneşle birlikte artık kışlıkları dolabınızdan kaldırmanızın vakti gelmiş demektir. İnce, rengârenk kıyafetlere yer açarken kışlık giysilerinizin bir sonraki sene de giyilebilir durumda olması için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

ELEYİN VE FERAHLAYIN: Hemen herkesin uzun bir süre giymediği ancak dolabından da çıkarmadığı en az bir kıyafeti vardır. İşte size fırsat! Uzun zamandır elinizin gitmediği o giysiyi elemekten çekinmeyin. Unutmayın boşa yer kaplayan her kıyafet size ekstra yük ve saklama yeri açısından sıkıntı oluşturacaktır.

TEMİZLİK ŞART: Nasıl olsa uzun bir süre giymeyeceğim diye düşünüyorsanız hata edersiniz. Kışlıklarınızı kaldırmadan önce yıkamanız, yıkayamadıklarınızı ise kuru temizlemeye vermeniz gerek. Kaldırdığınız her giysi tek tek kontrol edilmeli. Öte yandan lekeli çok sevdiğiniz bir giysinizi vakumlamanız demek o lekenin bir sonraki mevsime kadar giysinize iyice işlemesi demektir. Güve ve böceklerin de özellikle kirli kıyafetleri hedef aldığını unutmayın.

AYAKKABI VE ÇANTALARI UNUTMAYIN: Kışın zorluğunu şüphesiz en çok çekenler bot ve çizmeler. Hâliyle kaldırılırken de bakımını yapmak şart. Güzelce temizleyip, cilaladığınız ayakkabılarınızın şeklinin deforme olmaması için içerisine kâğıttan yaptığınız toplar yerleştirebilirsiniz. Ayakkabı deodorantı sıkmanız da kokuyu engelleyecektir. Ancak deri ayakkabı, çanta ve kıyafetlerin hassas olduğu unutulmamalı. Derilerinizi, plastik torbalarla saklamanız demek küflenmeye davetiye çıkarmak demek. Derileri kumaş kılıflarla kaldırmalı ve zaman zaman havalandırmalısınız. Çantalarınızı da tek tek içleri boş mu diye kontrol etmeli, silmeli ve rutubetsiz bir ortama depolamalısınız.



Hurç ya da kutuları tercih ediyorsanız güveleri uzak tutmak şart.

DEPOLAMAYA DİKKAT

Çoğu kişiyi en çok düşündüren konu ise kuşkusuz depolama alanları. Bunun için hurçlar, kutular ve vakumlu poşetler işinizi kolaylaştıracaktır. Vakumlu poşetlere özenle katlanmış kışlık kıyafetlerinizi koyun havayı çekerek kilitleyin. Vakumlu poşetler giysilerinizin sararmasını da engelleyecek bir yöntemdir. Eğer hurç ya da kutuları tercih ediyorsanız da güveleri uzak tutmak şart. Naftalin (aman dikkat her kıyafet için uygun değil), lavanta torbası hatta birkaç defne yaprağı güveleri engelleyecektir. Kaban ve montları saklamak ise diğer giysilere göre biraz daha özen istiyor. Bir giysi kılıfına hatta o da yoksa dev boy bir çöp poşetine düz bir şekilde yerleştirerek dolabınıza asabilir ya da yatay bir şekilde gardırobunuzun tepesine yerleştirebilirsiniz.

Yasemin Özilhan’dan eleştirilere cevap: “Sadece benim kıyafetlerim değil, peynir de süt de pahalı” Bir dönem rol aldığı Doktorlar dizisinde geniş kitleye ulaşan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı; sosyal medya fenomeni oldu. Sosyal medya hesabından tavsiyeler veren Özilhan, daha önce 45 bin TL’lik krem önerisiyle çok konuşulmuştu. Ünlü isim katıldığı bir davette hakkındaki eleştirilerle ilgili “Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil. Peynir de süt de pahalı” dedi.