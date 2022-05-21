Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en ünlü kamyonu bir filme ait; Selvi Boylum Al Yazmalım. Şoför İlyas’ın kırmızı 'aşkını' görmeyen, bilmeyen kaldı mı? İşte onun gibi, artık kült olmuş birçok Türk filminin bazı kostümleri ve aksesuarları, oyuncularından daha ünlü oldu.

Züğürt Ağa’nın çaresizlikten satışa çıkardığı gözlerimizi dolduran çizmelerini, Yahşi Batı’dan Osmanlının Amerika’ya gönderdiği elması, Vizontele boyunca Deli Emin’in gözünden çıkarmadığı “bilim adamı” gözlükleri... Ve elbette tarihin en unutulmaz tartışmasının, “Turşu limonlu olur”, “Hayır efendim, turşu sirkeli olur” şeklindeki en sevimli gerginliğin mekânı “Neşeli Günler Turşucusu.”

Bir de genel algılarımızın sembolleri var; yozlaşmış ortamların şahidi disko topu, giyer giymez insanı kötü adam yapan robdöşambr ya da romantik sahnelerin değişmez dekoru şömine…

Dijital platformların Türk dizisi aşkı Amerika’nın ardından dünyada en çok izlenen diziler arasında ikinci sırada yer alan Türk dizileri 150’den fazla ülkede 800 milyonu aşkın izleyiciye ulaşıyor.