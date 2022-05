Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda motosikleti ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Turgutlu'ya bağlı Urganlı Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet kullanan Ş.K. (73), yolda hareket halindeyken aniden dengesini kaybederek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ocağına götürülen yaşlı adam buradan da ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamadı. Ş.K.'nin motosiklet üzerinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yaşananlar an be an güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletiyle yavaşça hareket eden Ş.K.'nin birden yere yığıldığı ve çevredekiler tarafından müdahale edildiği görülüyor.

