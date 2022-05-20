Türkiye Gazetesi

Adana Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde acı bir olay gerçekleşti. Hasan Arslan (18) ve arkadaşı Emin Aydemir (19) serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. İkili yüzerken birden suya batıp çıkmaya başladı. Gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil'i arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye sualtı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar nehirde ve hemen yanındaki sulama kanalında arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Arslan ve Aydemir’in cansız bedenleri kanal kapaklarında bulundu.

Seyhan Barajı'nda ceset bulundu Adana'da bulunan Seyhan Barajı'na, ihbar üzerine gelen ekipler bir ceset buldu.

Seyhan Nehri’nde 25 yaşlarında olan erkek cesedi bulundu Adana’da Seyhan Nehri’nde 25 yaşlarında olan bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.