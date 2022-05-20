Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, yarın Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adlı program dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Alternatif güzergahların; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendiği bildirildi.

Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren karara göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığını bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil 2023'te trafikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin önümüzdeki yıl banttan ineceğini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, TOGG'un 2023'ün ilk ayında trafiğe çıkacağını belirtti.

81 ile gönderildi: İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere trafik genelgesi İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede trafik güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacağı kaydedildi.