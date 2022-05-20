Türkiye Gazetesi

İzmir Konak ilçesine bağlı Çınartepe Mahallesi, 2619. Sokak'ta saat 19.00 sularında dehşet dolu anlar yaşandı.

İlçede ikamet eden M. Aydoğdu (37), boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'nun (31) kaldığı ailesinin evine gitti. Şahıs, karısı ile kayınvalidesi Nedime G'ye (49) bıçakla saldırdı. İkiliyi defalarca bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Çığlıkları duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan anne kız ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk annesi Cansu Aydoğdu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nedime G'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis, M. Aydoğdu'nun peşine düştü.

Sokak ortasında cinayet: Zehra Çiçek eşi tarafından öldürüldü Aydın Söke'de boşanma aşamasında olan karı kocanın kavgası kanlı bitti. 35 yaşındaki Zehra Çiçek, sokakta kurşuna dizildi.

İntihar sanılmıştı, eşi cinayeti itiraf etti Silahla intihar ettiği değerlendirilen Gökhan Altay’ın (26) öldürüldüğü tespit edildi. Maktulün ölümüyle ilgisi bulunduğu belirlenen ve cinayeti araştıran özel ekip tarafından yakalanan 7 şüpheliden biri olan maktulün eşi cinayeti itiraf etti.

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Yargıtay cezayı onadı Yargıtay, Kırıkkale’de 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak katledilen Emine Bulut’un katili Fedai Varan’a müebbet hapis cezası verdi.