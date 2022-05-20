Türkiye Gazetesi

Bartın Emniyet Müdürlüğü, "Trafik Kara Liste Projesi" başlattı. Buna göre ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları, Projeyle Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile takip edilecek. Bu sayede vatandaşların can ve mal güvenliği korunacak. Aynı zamanda yaptırımların eksiksiz uygulanması sağlanacak.

Projenin uygulamaya başladığı iki günde ehliyeti alınan 93 sürücünün araçlarının uygulamalarda durdurularak kontrol edildi. Ehliyetsiz şekilde araç kullanan 28 kişişye ceza kesildi.

Yeni ehliyetlerde heyecanlandıran Togg sürprizi! Artık üzerinde yer alacak Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi’ni duyurdu. Yeni ehliyetler üzerinde yer alacak Togg detayı ise dikkat çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet değişim tarihi 2022 İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022'nin sonuna kadar yapılması gerekiyor. İşte Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet değişim tarihi 2022 gibi merak edilen soruları cevapları

Ehliyet sınavına 78 parçalık kopya düzeneği ile girdiler Denizli’de ehliyet sınavında kıyafetlerine yerleştirdikleri düzenekle dışarıda bulunan arkadaşlarıyla irtibat kurup kopya çektiği belirlenen 4 şüpheli, 78 adet cihaz ve malzeme ile beraber kıskıvrak yakalandı.