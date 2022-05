Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda borcunu istemeye gelen adamı çıkan kavgada öldüren zanlı yakalandı. Dün akşam Zülküf Bayram (43) ile M.E. (26) ve K.T. (35) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açılması sonucunda Zülküf Bayram göğüs ve sırt bölgesinden, M.E. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine ola yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Bayram, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan M.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan ve cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen K.T.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

BORCUNU İSTEDİ DİYE ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçan şüpheli K.T., bugün polis tarafından yakalanırken gözaltına alınan K.T.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan şüpheli K.T.'nin Zülküf Bayram'a bir miktar borcu olduğu, Bayram'ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

