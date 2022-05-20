Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde ikamet eden Ali Soy (39), 18 Nisan evden çıktı. Soy bir daha geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şahsın gidebileceği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, drone ile havadan, kokuya duyarlı köpeklerle de karadan arama yaptı. Ancak bir türlü bulamadı.

Aradan bir ay geçti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çürüyen ağaçları kesmek için ormana gitti. Burada, ağaçta asılı çürümüş bir ceset görüldü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi, ceset Adli Tıp'a kaldırıldı. Ölen kişinin Soy ait olabileceğini düşünen güvenlik güçleri, eşine haber verdi. Morga gelen kadın, kocasını kıyafetlerinden tanıdı.

Şahsın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi ile ortaya çıkacak.

Kayıp kız kardeşler 4 saatlik aramanın ardından uyurken bulundu Giresun'da kayıp ihbarı üzerine 4 saat boyunca aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyurken bulundu.

İntihar etmeden önce annesi ile konuşan genç kayıplara karıştı Antalya’da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, görüşmenin ardından kayıplara karıştı. Annenin ihbarı ile harekete geçen ekipler köşe bucak aranan genci bulamadı.