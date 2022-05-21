Türkiye Gazetesi

Van'ın Çaldıran ilçesinde korkutan bir deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Çaldıran ilçesinde gerçekleşen deprem yerin 3.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat 23.41’te olan depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu aktarıldı.

AFAD'dan İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı hazırlığı AFAD, Marmara Denizi merkezli deprem için tatbikat hazırlığı yapacak ve 3 bin çadırın vatandaşların kullanımına hazırda bulanacağı tatbikatta verilecek hizmetler de burada canlandırılacak.

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması: Son defa yazacağım... Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada deprem tahmini yapanlara tepki göstererek, yapılan yanlış tahminlerin kamu düzenini bozabileceğine dikkat çekti. "Son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım" diyen Görür, deprem tahminlerini falcılığa benzetti. İşte Görür'ün dikkat çeken o açıklamaları!