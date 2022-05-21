Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da düğünde havaya ateş açan grubu uyaran polislerle taşlı, sopalı saldırı bulunuldu. Saldırıda 3 polis yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. Sokak düğününde havaya ateş açılması ve gürültü yapıldığı şikayeti üzerine polis bölgeye giderek uyarıda bulundu. İddiaya göre, düğündeki bir grup uyarı yapan polislerle mukavemete bulundu. Daha sonra taşlı, sopalı saldırıda 3 polis yaralandı. Bölgeye giden takviye polis ekipleri, 10 kişi gözaltına aldı. Yaralanan polisler, ambulansta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Katil zanlısı polisle çatıştı İstanbul Sancaktepe'de yakalanacağını anlayan katil zanlısı polislere ateş açtı. Yaşanan çatışmada şahıs, bacağından vurulup yakalandı.

Tartıştığı polisi silahla vuran genç kız daha sonra intihara kalkıştı Mersin'de yaşanan olayda tartıştığı polisi kazara vuran genç kız daha sonra intihara kalkıştı. İkisi de hastaneye sevk edilirken genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.