Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta ünlü bir restoranın istinat duvarı çöktü. Meydana gelen olayda arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Saat 23,30 sıralarında meydana gelen olay, bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu’na ait lüks restoranın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, otomobille Nispetiye Caddesi’ne gelen iki arkadaş kaldırımda yürümeye başladı. O sırada çöken duvar iki arkadaşın üzerine devrildi. Beton blokların altında kalan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahaettin Shanableh’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya şahit olan bir vatandaş, " Bir araba geldi arabadan 5 6 kişi indi. O esnada arabadan iner inmez bütün blok üzerlerine devrildi. 2 kişi altında kaldı. Vatandaşlar ekiplerle beraber kurtarmaya çalıştı. Duvarın altında kalan 2 kişiydi, birinin durumu ağırdı" dedi.

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