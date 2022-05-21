Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli’de 15 Mayıs’ta meydana gelen olayda iddiaya göre bir AVM’den alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek isteyen Libya uyruklu Mohammed Mıftah ABUDHAIR ve Özbekistan uyruklu Doston JALOLOV isimli şahslar ayrı ayrı iki taksiye binmek için taksileri durdurdu. Taksiye binen turistlerle araç daha hareket etmeden ücret pazarlığına giren taksiciler, turistlerin elinden aldıkları paraların yırtık ve AVM dışında geçmeyeceğini iddia ederek 'tırnakçılık’ yöntemiyle turistlerin elindeki paranın bir bölümünü çaldı. Turistlerin parasını çalan taksiciler, turistleri istedikleri yere de götürmeyerek araçtan indirdi.

TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE TURİSTLERİN PARALARINI ÇALDILAR

Paralarını sayan turistler eksik olduğunu fark edince emniyete giderek şikayette bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Kamera görüntülerinden taksicinin para sayma anları da tespit edildi. Polis, taksicinin, turistlerin parasını sayarken toplamda 3100 dolar ve 300 Türk Lirasını (TL) 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti. Plakası belirlenen iki taksici Serkan Yüksek ve Emre Baş isimli şüphelileri polis ekipleri olayın gerçekleştiği AVM’nin önünde gözaltına aldı. Yakalanan iki taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum yabancı turistte 2019'u aşarak 1,5 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor Bodrum Belediye Başkanı Aras, bu yıl hava ve deniz yoluyla gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 2019'u aşacağını belirterek, "O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.