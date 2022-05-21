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Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ üyesi 21 kişi yakalandı
21.05.2022 - 10:54 | Son Güncelleme: 21.05.2022 - 10:56
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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863205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/863205.aspx
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