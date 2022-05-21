Türkiye Gazetesi

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Antalya'ya yerleşen aile dehşeti yaşadı. Ukraynalı baba bir anda cinnet getirdi ve küçük yaşlardaki iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerind emeydana gelene feci olayda savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı O.N.'nin eşi Y.N., eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadına yardıma giden bir taksici ise yaşananları gözyaşları içinde olayı şu ifadelerle aktardı:

'KOCAM ÇOCUKLARIMI KESTİ'

“Bir tane kadın çıkarak polis diye bağırmaya başladı. Ben de Rusça bildiğim için yardıma gittim. Kadın, ‘Çocuklarımı kesti kocam' diye bağırıyordu. Altlı üstlü daire kiralamışlar. Kadın aşağıda kayınvalidesinde kaldığını, eşinin ise yukarıda çocukları ile yaşadığını söyledi.

'KADIN SON ANDA KURTULDU'

Daha sonra yukarı çıkarak savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Kendisini de öldürmek istemiş, kaçarak kurtulmuş.”

Bir vatandaş ise gözyaşlarını tutamayarak, "Bir baba bunu çocuklarına nasıl yapar?" dedi.

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