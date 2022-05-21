Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta meydana gelen olayda 35 yaşındaki annesi Serap Bor’u pompalı tüfekle öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan 15 yaşındaki İ.A. ekipler tarafından cinayet mahalline yakınlarında babasıyla birlikte yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile azmettiricisi olduğu iddia edilen baba Erkan A. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti işleyen 15 yaşındaki İ.A.’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Yaşanılanları anlatan İ.A. annesinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrendiği için eve konuşmaya geldiğini söyledi. 15 yaşındaki çocuk annesinin kendisine verdiği cevap karşısında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

İLİŞKİSİNİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İ.A, “Ramazan’da Eskişehir’e gelmiştim. Ev bakıyorduk. Birisi annemle birlikteyken fotoğrafımızı çekmiş. Daha sonra fotoğrafı çeken kişiyle annemin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Sinirlenmiştim. Daha sonra 19 Mayıs’ta otobüsle Eskişehir’e gelerek eve gittim. Anneannem börek yapıyordu, annem evde yoktu. 'Birazdan gelir' dedi, ben de bekledim. O ara anneannem yemek hazırladı, ben de yedim. Daha sonra annem geldi. Konuşurken ilişkisinin olup olmadığını sordum. Annem bana 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için iyice sinirlendim” dedi.

ANNESİNİN CEVABINA SİNİRLENDİ ÖLDÜRDÜ

Annesinin cevabıyla sinirlenen ve cinayeti evde bulunan dayısının pompalı tüfeğiyle işlediğini söyleyen İ.A., pişman olduğunu söyledi. Olayda daha önceden aldığı ve yanında taşıdığı pompalı tüfek fişeklerini kullandığını söyleyen İ.A.’nın, “Dayımın evde tüfeği vardı. Tüfeğin içinde 2 tane, benim yanımda da 4 tane fişek vardı. Fişekleri daha önceden almıştım, yanımda duruyordu. Koridordayken o tüfekle anneme yakın mesafeden 1 el ateş ettim. Daha sonra evden çıktım. Anneannemin yanındaki kadınları görmemiştim. Anneannemin olduğunu düşünerek o tarafa doğru 4 el ateş ettim. Evden çıkınca da tüfeği karşıdaki araziye attım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra cinayeti işlediği evin yakınında polislere yakalanan İ.A., annesinin durumunu merak ettiği için geri geldiğini ifadesinde belirtti. Ayrıca babasının da olay hakkında bilgisi olmadığını iddia eden 15 yaşındaki İ.A., şu ifadeleri kullandı: “Daha sonra otobüs durağına gittim. Yaklaşık 2 saat orada bekledim. Annemin durumunu merak edip evin oraya geri geldim. Evin orada da polisler beni yakaladı. Anneannemin olduğu yerde kadınların olduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım. Babamın bu olay hakkında hiçbir bilgisi yok. Ben kendim yaptım.”

15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü 3 kişiyi yaraladı Eskişehir’de babasıyla yaşayan 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü. Olaya müdahale etmek isteyen 3 komşu ise yaralandı.