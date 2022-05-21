Türkiye Gazetesi

Evden yayılan kötü koku komşuları harekete geçirdi. Kokunun kaynağını merak eden komşular polise haber verince gerçek ortaya çıktı. 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen adam evinde ölü olarak bulundu.

İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iddiaya göre dairesinde tek yaşayan 60’lı yaşlardaki Yunis Irmak’ın evinden koku yayılmaya başladı. Koku’nun kaynağını merak eden Irmak’ın komşuları durumu emniyet güçlerine bildirdi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine apartmana giden polis ekipleri, Irmak’ı evinde ölü olarak buldu. Olay yerine incelemeye gelirken, Irmak’ın cesedi cenaze aracına yerleştirildi. Yunis Irmak’ın ölüm nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili emniyet güçlerinin araştırması devam ediyor.

'KİMSESİ YOK, 4-5 AYDIR KİRA VERMİYORMUŞ'

Konu ile ilgili konuşan Yunis Irmak'ın komşuları “Bazen kokular geliyordu ama içeride cenaze olduğunu bilmiyordum. Ben iki senedir buradayım, adamın yüzünü bile görmedim. Kimi kimsesi yok, 4-5 aydır kirayı veremiyormuş. Ev sahibi çıkartacağız demişti. Bize söyleseydi bakardık, aç mı açıkta mı?” dedi.

'EVDE 10 GÜN ÖLÜ KALMIŞ'

Olay hakkında konuşan mahalle sakini Cevdet Karabulut, “Adam tek başınaymış. 10 gündür evinde ölü kalmış. Kimsesi yokmuş. Gelen kokudan polislere haber vermişler” diye konuştu.

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