Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti. Araca yaklaşan şahıs, talihsiz adamı başından vurdu. Kurşunların hedefi olan taksi şoförü ağır yaralandı.

YARALI ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIR

Edinilen bilgiye göre taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T., (18) şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Musa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.T.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

