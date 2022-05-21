Samsun'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittiği çocuk soluğu kardeşiyle birlikte balkonda aldı. 6 yaşındaki talihsiz çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerlerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü. Yaralanan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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