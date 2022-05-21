Ergenekon Mahallesinde akşam saatlerinde oturdukları evde böceklere karşı ilaçlama yaptıran aile, bir süre sonra rahatsızlandı.
Böcek ilacının kokusundan zehirlendikleri tespit edilen anne ve iki çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bahçe ilaçlarken hayatını kaybetti Adıyaman'da 43 yaşındaki şahıs bahçe ilaçladığı esnada traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
11 aylık bebek annesinin ilacını içip zehirlendi Zonguldak'ta annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi.