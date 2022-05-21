Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bor yüklü tır, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu 5. kilometresi Tepecik beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Y. (55) idaresindeki bor yüklü tır Emet ilçesi istikametinden geldiği esnada, Tepecik beldesinden gelen Mehmet Ali Uyar (74) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Vesile Uyar (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fadime Gürsoy (58), Ayşe Uysal (54), Meryem Gürsoy (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vesile Uyar'ın cansız bedeni morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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