Türkiye Gazetesi

Elazığ’da alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından arkadaşıyla birlikte kaçan alkollü sürücü, ekipler tarafından yakalandı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki otomobil aynı yönde seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, B.D. ve yaralı arkadaşı olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçan sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalanarak olay yerine getirildi. Kaçan sürücünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Feci kaza! Ölü ve yararlılar var Kitahya'da tır ve otomobilin çarpışması üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Feci kaza: Abla kardeşe İSKİ kamyonu çarptı Bahçelievler’de İSKİ’ye ait kanal temizleme kamyonu, abla ve kardeşe çarptı. Talihsiz kardeşler kazada ağır yaralandı.

Denizli'de feci kaza, bir aile yok oldu Denizli'de otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, kazada bir aile yok oldu. Anne ve babası olay yerinde ölen 5 yaşındaki çocuk da kaldırıldığı hastanede can verdi.