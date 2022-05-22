Türkiye Gazetesi

Adalet psikolojisi üzerine uzun yıllar üniversitelerde ders veren eski öğretim görevlisi avukat Cemalettin Gürler, gelişen teknolojinin sadece iyi insanlara değil kriminal yapılar ve dolandırıcılara da yeni kapılar açtığını söyledi. Sahtekârların teknolojiyi sonuna kadar kullandığına dikkat çeken Gürler, dolandırıcıların genellikle kamu kurumlarının prestijlerini logolarını ve isimlerini kullanarak vatandaşları inandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Avukat Gürler, dolandırıcıların gönderdiği evraklarda Yargıtay logosu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin fotoğrafı, icra müdürlüğü yazısı, avukat ve uzlaştırmacı imzaları gibi evrakların bulunduğunu, bunla dolandırıcıların insanların kafalarını karıştırmaya çalıştıklarını anlattı. Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Gürler, yargının hiçbir aşamasında hakimlerden, savcılardan, Yargıtay'dan veya mahkemelerden WhatsApp ya da sosyal medya üzerinden tebligat yapılmadığı uyarısında bulundu. Gürler, "Bu tarz mesaj tebligat ve mahkeme celbi gibi evrak gönderilirse e-Devlet portalından kontrol edin ve polise başvurun" dedi. ANKARA

Teslim tutanağı sanıp imzaladı, dolandırıcıların eline düştü Adana’da bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı teslim tutanağı sanarak imzaladı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. 5 ev, 1 araba ve 1 motosikleti de şu an hacizde olan ve davası süren kadın dolandırıcıların hak ettiği cezayı almasını istiyor.

İmamoğlu, dolandırıcının hedefi oldu Kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dolandırmaya çalışan şahıs ekipler tarafından yakalandı.