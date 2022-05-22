Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 22 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı, 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun ceevabı belli oldu. Pazar planı yapanlar için kritik uyarı geldi. Bugün yurt genelinde hava güneşli ve açık olacak ancak öğle saatlerinden sonra İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor. Yağışların yarın da etkisini sürdüreceği, salı günü ise yurt geneline yayılacağı öngörülüyor.

22 MAYIS HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

22 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

ORHAN ŞEN UYARDI: TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazar günü Trakya'dan yağışlı hava giriş yapacak. İstanbul'da pazar öğleden sonra Avrupa Yakası'nda, pazartesi sabah Anadolu Yakası'nda yağmur görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

23 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Haftanın ilk gününde sıcaklıkların 2-4 derece yükselmesi beklenen İstanbul'da gök gürültülü sağanak görülecek. Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurt genelinde sağanak ve gürültülü sağanak hakim olacak.

24 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Yuer genelinde etkili olan sağanaklar batıdan başlayarak etkisini kaybedecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Adana çevresinde sürecek, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

25 MAYIS HAVA DURUMU

Sağanak yağış Doğu Karadeniz'de sürecek, yurdun kalan kesimlerinde hava güneşli ve açık olacak. İstanbul'da sıcaklıklar 29 dereceye kadar yükselecek.

23 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 31

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29

Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor Meteoroloji son dakika hava durumu raporuna göre; bugün Burdur, Isparta ve Muğla çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın yurt geneline yayılacak. Özellikle Akdeniz, Trakya ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek olan yağışlar İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren kendisini hissettirecek.