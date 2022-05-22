Türkiye Gazetesi

Adana - Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı. Konuya ilişkin taziye mesajlarıda peş peşe geldi.

Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi. AK Parti'li yetkililer ve kabineden bakanlar, kazada yaşamını yitirenler için sosyal medya hesaplarından taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı.

İÇİŞLER BAKANI SÜLEYMAN SOYLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da başsağlığı dileklerini iletirken, "Adana'daki Gençlik Programına katılan gençleri taşıyan otobüsün, Konya'ya geri dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize başsağlığı diliyorum. Rabbim, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin..." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kaza sonrası Twitter hesabından taziye mesajını iletirken, ''Başımız sağolsun… Konya’dan Adana programımıza gelen 3 kardeşimizi dönüş yolunda Otobüs kazasında yitirdik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa diliyoruz…'' ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adana'da düzenlenen AK Parti Gençlik Programı dönüşünde trafik kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun, inşallah" mesajını paylaştı.

TARIM BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter'daki hesabından şu mesajı paylaştı:

"Adana Gençlik Programımıza katılan kardeşlerimizin dönüş yolunda trafik kazası geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada yaşamını yitiren kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adana'daki Gençlik Şölenimizin dönüşünde gençlerimizi taşıyan otobüsün kaza geçirmesiyle yitirdiğimiz 3 kardeşimize Allah'tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları Cennet olsun" açıklamasında bulundu.

HAZİNE BAKANI NUREDDİN NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise şu açıklamayı yaptı:

"Partimizin Adana Gençlik Programı ardından dönüş yolunda kaza geçiren kardeşlerimizden vefat eden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah'tan şifa dilerim."

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU

Niğde'deki kazaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Adana dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Niğde kazası' açıklaması Bakan Soylu Niğde kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Niğde kazasıyla ilgili konuşan Soylu, 28 kişinin gözlem altında olduğunu söyledi. Şoförün ilk beyanını açıklayan Soylu, kazanın nedenini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı Sabah saatlerinde öğrencileri taşıyan otobüsün Niğde'de şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 3’nün hayatını kaybetti, 4’ü ağır 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.