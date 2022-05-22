Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde sıklıklıkla yayılan ve konuşulan ‘Heimlich’ manevrasının önemi bir kez daha anlaşıldı. Soğuk baklava yemek isteyen adam baklava üzerindeki kakonu boğazında kalması soncuu fenalaşınca pastane sahibi devreye girdi ve ‘Heimlich’ manevrası ile adamı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Murat Turhan'ın ilçe merkezinde işlettiği pastaneye gelen ve ismi öğrenilemeyen orta yaştaki bir müşteri soğuk baklava sipariş etti. İşyeri sahibi soğuk baklavayı paketlerken müşterisine tadına bakması için bir tane ikram etti. İkramı alan adam baklavayı yerken tatlının üstündeki kakaosu boğazında kaldı.

YAPTIĞI HAMLE İLE HAYATINI KURTARDI

Bir anda sağa sola koşturmaya başlayan talihsiz adam ardından dolabı açıp su aldı. Suyu içen adam boğazına takılan kakaoyu çıkaramayınca bu defa dışarı çıkıp kaldırımdaki çöp tenekesine kusmak istedi. Yaşananları bir süre izleyen Turhan ise müşterisinin boğazında kalan kakaoyu çıkaramadığını görünce dışarı çıkıp, müşterisinin beline sarılıp hayat kurtaran ‘Heimlich' manevrasını yaptı.

Manevra ile talihsiz adam adeta hayata dönerken boğazında kalan kakaoyu çıkarmayı başardı. Adamın boğazına takılan kakaoyu çıkarması ile herkes rahat bir nefes aldı. Turhan olayın bir gün sonrasında müşterisinin teşekkür etmek için dükkanına geldiğini kaydederek, adamı boğulmaktan son anda kurtardığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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