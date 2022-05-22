Türkiye Gazetesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan korkunç olayda baraj gölündeki balık ağına takılan çiftçi ölü olarak bulundu. Olay, Berdan Barajı gölünde meydana geldi. Göl kenarında bahçesi bulunan Ahmet Erdoğan (60) çalıştığı sıra balık ağına takılıp göle düştü.

CESEDİNİ PİKNİKÇİLER BULDU

Talihsiz adam yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağdan kurtulamadı. Erdoğan'ın cesedi göle piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından görüldü. Olay yerine ekipler Ahmet Erdoğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayılan kötü kokuyu takip eden komşular yaşlı adamın cesedini buldu Avcılar'da yalnız yaşayan adamın evinden gelen kötü kokuyu takip eden komşular durumu polislere bildirdi ve eve gelen ekipler 60 yaşındaki adamın cesediyle karşılaştı.

Tiktok videosu için atladığı kanaldan cesedi çıktı Şanlıurfa'da bir genç, Tiktok videosu çekme uğruna girdiği sulama kanalında, boğulup can verdi.