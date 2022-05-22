Türkiye Gazetesi

Şemdinli -Derecik karayolunun Nehri mevkiinde meydana gelen kazada Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in de içerisinde bulunduğu makam aracı karşı yönden gelen F.K. isimli vatandaşın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Meydanda gelen trafik kasasında Kaymakam Özdemir ile yanında bulunan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, 2 koruması ile karşı taraftan sürücü F.K. ile İ.K. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'deki kazaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı Sabah saatlerinde Adana'daki gençlik programı dönüşünde şarampole yuvarlanan otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi se yaralanmıştı. Konuya ilişkin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isimden taziye mesajı geldi. Kaza için İçişleri Bakanı Soylu "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Feci kaza: Abla kardeşe İSKİ kamyonu çarptı Bahçelievler’de İSKİ’ye ait kanal temizleme kamyonu, abla ve kardeşe çarptı. Talihsiz kardeşler kazada ağır yaralandı.