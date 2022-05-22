Türkiye Gazetesi

Çermik'te bir kıraathane de iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cinayetle son bulan kavgada Erhan Petekkaya öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Çermik'te silahlı kavga: 1 ölü Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çermik'te komşular çatıştı, ölü ve yaralı var Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde iki komşu aile arasında çıkan ve kalaşnikof tüfeğin kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.