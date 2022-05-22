Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminlerinde yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklarda düşüş olacağı dikkat çekti. Pazartesi günü Ege ve Marmara'nın batı kesimleri hariç yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da ise pazar akşamı başlayacak yağmur, Pazartesi günü etkisini kaybedecek. Sıcaklıkların yurt genelinde çarşambadan itibaren tekrar mevsim normallerine dönmesi ve yağışların etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

PAZARTESİ YURT GENELİNDE YAĞIŞ

Pazartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekliyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için hayati uyarı Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Aman dikkat! Su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar da olabilir...

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak kapıda (22 Mayıs hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, İstanbul için saat belli oldu. Sabah saatlerinde Akdeniz ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde etkisini hissettirecek olan sağanak, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da da görülecek. Yarın yurt genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışlar, bir iki gün içerisinde yerini güneşli ve açık havaya bırakacak.