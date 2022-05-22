Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılan halı saha maçında kan aktı, pompalı tüfekle vurulan adamın durumu ağır. Halı saha maçı yapan E.K. ve O.Ç. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN SALDIRGANIN PEŞİNDE

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de O.Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurdu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

'Paranı getirdim' deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı Malatya'da alacak-verecek kavgası, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.