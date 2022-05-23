Türkiye Gazetesi

23 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, 74 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak kapıda (22 Mayıs hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, İstanbul için saat belli oldu. Sabah saatlerinde Akdeniz ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde etkisini hissettirecek olan sağanak, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da da görülecek. Yarın yurt genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışlar, bir iki gün içerisinde yerini güneşli ve açık havaya bırakacak.

Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor Meteoroloji son dakika hava durumu raporuna göre; bugün Burdur, Isparta ve Muğla çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın yurt geneline yayılacak. Özellikle Akdeniz, Trakya ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek olan yağışlar İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren kendisini hissettirecek.

Kış geri geliyor! İstanbul'a çok kuvvetli sağanak uyarısı: 18 mayıs hava durumu Meteoroloji 18 mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Raporda yer alan bilgilere göre; Sıcaklıkların yer yer 10 dereceden fazla düşmesi beklenirken, soğuk ve yağışlı havaların 2 gün etkili olacağı belirtildi. İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağmur bekleniyor.